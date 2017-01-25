В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону

Новости Беларуси. Возле польского города Душники-Здруй 25 января начался биатлонный чемпионат Европы. Лучшие стреляющие лыжники планеты такие соревнования своим присутствием не жалуют,

а вот для молодых белорусских биатлонистов уровень вполне подходящий.

Сегодня в рамках чемпионата состоялись индивидуальные гонки. У мужчин две ступени подиума из трёх заняли россияне, а между ними расположился представитель Болгарии.

Наш Сергей Бочарников с одним промахом показал седьмой результат.

А вот Дмитрий Абашев и Роман Елётнов из-за неудачной стрельбы погрязли в протокольных глубинах.