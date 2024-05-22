Могилёв принимает турнир «Кубок надежд» по настольному теннису – участникам не больше 10 лет

Первые шаги в профессиональном спорте. В Могилеве проходит республиканский турнир «Кубок надежд» по настольному теннису. Сильнейших выявляют ребята и девочки не старше 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что возраст участников весьма юный, у них все по-взрослому. Вначале первый этап отбора. Затем вновь поединки групповой стадии. И только лучшие из лучших попадут в финальные пульки. Организаторы постарались сверстать расписание так, чтобы максимально насытить матчами каждого ребенка. Ведь одно дело тренироваться. А совсем другое – играть полноценный турнир.

Дмитрий Цыкунов, помощник председателя Белорусской федерации настольного тенниса:

Дети занимаются 2-3 года. Они уже владеют определенными навыками, определенными техническими элементами. И уже начинают немного работать над тактикой. И благодаря участию в таких турнирах тренер уже может видеть способности своего ученика, над чем дальше работать.