Прямой эфир

Могилёв принимает турнир «Кубок надежд» по настольному теннису – участникам не больше 10 лет

22 мая 2024 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первые шаги в профессиональном спорте. В Могилеве проходит республиканский турнир «Кубок надежд» по настольному теннису. Сильнейших выявляют ребята и девочки не старше 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёв принимает турнир «Кубок надежд» по настольному теннису – участникам не больше 10 лет-1

Несмотря на то, что возраст участников весьма юный, у них все по-взрослому. Вначале первый этап отбора. Затем вновь поединки групповой стадии. И только лучшие из лучших попадут в финальные пульки. Организаторы постарались сверстать расписание так, чтобы максимально насытить матчами каждого ребенка. Ведь одно дело тренироваться. А совсем другое – играть полноценный турнир.

Могилёв принимает турнир «Кубок надежд» по настольному теннису – участникам не больше 10 лет-4

Дмитрий Цыкунов, помощник председателя Белорусской федерации настольного тенниса:
Дети занимаются 2-3 года. Они уже владеют определенными навыками, определенными техническими элементами. И уже начинают немного работать над тактикой. И благодаря участию в таких турнирах тренер уже может видеть способности своего ученика, над чем дальше работать.

Могилёв принимает турнир «Кубок надежд» по настольному теннису – участникам не больше 10 лет-7

Состязания получились весьма представительными. Набралось ни много ни мало более 100 человек из разных регионов страны. К слову, еще до поединков каждому ребенку был вручен специальный приз. Играть в хорошем настроении всегда приятно. Победителей определят в четверг, 23 мая. Однако здесь ценнее приобретенный опыт. А для тренерского штаба важно оценить, в какой форме находится его подопечный, да и вообще, каковы надежды в белорусском настольном теннисе.

# Настольный теннис # Дмитрий Цыкунов

Другие новости рубрики

Все новости
Виолетта Скворцова обновила рекорд Беларуси в тройном прыжке на командном чемпионате России
22 мая 2024 19:40

Виолетта Скворцова обновила рекорд Беларуси в тройном прыжке на командном чемпионате России

Абубакар Хаслаханов стал серебряным медалистом молодёжного чемпионата Европы
22 мая 2024 19:28

Абубакар Хаслаханов стал серебряным медалистом молодёжного чемпионата Европы

Кубок Беларуси по гандболу оспорят «СКА-Минск» и «Мешков Брест»
22 мая 2024 19:27

Кубок Беларуси по гандболу оспорят «СКА-Минск» и «Мешков Брест»

Александра Саснович не выступит в основой сетке открытого чемпионата Франции
22 мая 2024 14:14

Александра Саснович не выступит в основой сетке открытого чемпионата Франции

3 белоруски вышли в полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по борьбе
22 мая 2024 14:13

3 белоруски вышли в полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по борьбе

Стартовал 10-й тур ЧБ по футболу – результаты первых матчей
22 мая 2024 12:28

Стартовал 10-й тур ЧБ по футболу – результаты первых матчей

Белорус Олег Томашевич завоевал серебряную медаль на ЧР по лёгкой атлетике в Сочи
22 мая 2024 12:25

Белорус Олег Томашевич завоевал серебряную медаль на ЧР по лёгкой атлетике в Сочи

Алёна Фалей провела дебютный поединок в квалификации на «Ролан Гаррос»
22 мая 2024 12:21

Алёна Фалей провела дебютный поединок в квалификации на «Ролан Гаррос»

Денис Виторой уступил поляку Оливеру Скшипчаку в матче за бронзу на ЧЕ по борьбе
22 мая 2024 12:15

Денис Виторой уступил поляку Оливеру Скшипчаку в матче за бронзу на ЧЕ по борьбе

Минское «Динамо» находится в топ-3 КХЛ по посещаемости и заполняемости арены
21 мая 2024 20:04

Минское «Динамо» находится в топ-3 КХЛ по посещаемости и заполняемости арены

32 команды молодых гандболистов соревнуются на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ
21 мая 2024 20:04

32 команды молодых гандболистов соревнуются на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ

В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
21 мая 2024 17:52

В Заславле прошёл первый этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ