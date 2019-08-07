Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман

Новости Беларуси. Благодаря указу Президента № 295 у белорусских школьников теперь появится возможность проводить уроки физкультуры не только в спортивном зале собственной школы, но и на ледовых площадках, бассейнах, кортах, велодромах и других объектах страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, для этого должен быть подписан двусторонний договор о безвозмездной аренде и использовании объекта, а так же при наличии свободного времени и площадей в спорткомплексе государственной формы собственности. Как пояснили в Министерстве спорта и туризма, это решение распространяется исключительно на юридических лиц в сфере спорта и образования, содержащихся за счет бюджетных средств.

Указ вступит в силу с января 2020 года. Он позволит повысить эффективность использования спортивных сооружений и вовлечет еще больше детей в занятия физической культурой.