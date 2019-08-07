Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман
Новости Беларуси. Благодаря указу Президента № 295 у белорусских школьников теперь появится возможность проводить уроки физкультуры не только в спортивном зале собственной школы, но и на ледовых площадках, бассейнах, кортах, велодромах и других объектах страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, для этого должен быть подписан двусторонний договор о безвозмездной аренде и использовании объекта, а так же при наличии свободного времени и площадей в спорткомплексе государственной формы собственности. Как пояснили в Министерстве спорта и туризма, это решение распространяется исключительно на юридических лиц в сфере спорта и образования, содержащихся за счет бюджетных средств.
Указ вступит в силу с января 2020 года. Он позволит повысить эффективность использования спортивных сооружений и вовлечет еще больше детей в занятия физической культурой.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Юридические лица специализированных учебно-спортивных учреждений, учреждений образования, имеют право заключения договоров безвозмездного пользования государственным имуществом (без оплаты коммунальных эксплуатационных расходов), как будет происходить до 31 декабря 2019 года.
Ольга Демиш, начальник юридического отдела Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Принимая во внимание, что большинство таких сооружений находится в государственной собственности, я думаю, что Министерством спорта и туризма будет проведена определенная работа по вертикали, чтобы этот указ был реализован так, как он задуман. Потому что одно дело принять документ, другое дело – реализовать его достойно, чтобы все положительные моменты, эффекты, которые в него заложены, были реализованы на практике.
Изменений особенно ждут в регионах, где новые условия позволят спортивным и среднеобразовательным школам более эффективно использовать современные спортобъекты.