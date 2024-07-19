Минское хоккейное «Динамо» подписало контракт с Арсением Ковгореней

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона. В 2023 году исполнитель защищал цвета «Юности». В форме столичного клуба он провел 55 матчей и набрал 31 очко. Также нужно отметить, что Ковгореня – дважды лучший молодой игрок отечественной экстралиги. Кроме того, он привлекался в национальную сборную.