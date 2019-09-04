Прямой эфир

Минское «Динамо» второй раз проиграло в новом чемпионате КХЛ

04 сентября 2019 20:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выезде «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни Крэйга Вудкрофта открыли счет – на исходе первого периода забросил Пулккинен. Но развить успех или хотя бы сохранить преимущество не удалось. Уже во второй 20-минутке с интервалом в менее чем полминуты отличились Шипачев и Моисеев. А в третьей Кулемин провел третью шайбу московского клуба. Гол Андрея Костицына лишь подсластил горечь неудачи – 2:3, «зубры» потерпели второе поражение в чемпионате.

Минское «Динамо» второй раз проиграло в новом чемпионате КХЛ-1

Впереди у минчан матч с «Сочи», он пройдет в пятницу, 6 сентября.

# Хоккей Беларуси # Теему Пулккинен # Андрей Костицын # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Показывают всё, что у них есть»: в Минске проходит финал «Кожаного мяча-2019»
04 сентября 2019 17:35

«Показывают всё, что у них есть»: в Минске проходит финал «Кожаного мяча-2019»

«Динамо» проводит второй матч регулярного чемпионата КХЛ
04 сентября 2019 17:19

«Динамо» проводит второй матч регулярного чемпионата КХЛ

Бесконечность и 8 стадионов: что означает символ ЧМ по футболу-2022
04 сентября 2019 17:16

Бесконечность и 8 стадионов: что означает символ ЧМ по футболу-2022