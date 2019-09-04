Минское «Динамо» второй раз проиграло в новом чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. На выезде «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни Крэйга Вудкрофта открыли счет – на исходе первого периода забросил Пулккинен. Но развить успех или хотя бы сохранить преимущество не удалось. Уже во второй 20-минутке с интервалом в менее чем полминуты отличились Шипачев и Моисеев. А в третьей Кулемин провел третью шайбу московского клуба. Гол Андрея Костицына лишь подсластил горечь неудачи – 2:3, «зубры» потерпели второе поражение в чемпионате.