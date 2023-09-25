Минское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ. В третьем матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Западной конференции – нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» уступали по ходу матча 0:3, но усилиями Арсения Бринкманна, Ника Меркли и Романа Горбунова сумели сравнять. Однако перевести игру в овертайм или увеличить преимущество не получилось. Гости победили со счетом 4:3. Следующий поединок «Динамо» проведет 26 сентября против казанского «Ак Барса».