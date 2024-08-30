Минское «Динамо» уступило бельгийскому «Андерлехту» в ответном матче плей-офф Лиги Европы

Футболисты минского «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступили 0:1 бельгийскому «Андерлехту». В первом поединке команда из Брюсселя на выезде также была сильней со счетом 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, «Андерлехт» сыграет в основном этапе Лиги Европы, а столичное «Динамо» выступит в третьем по рангу турнире – Лиге конференций.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Два поражения по 0:1, но при этом есть чувство того, что мы растем. Команда прибавила в уверенности, в ментальной уверенности. И, думаю, для многих ребят игра на таком уровне послужит отправной точкой, чтобы в дальнейшем в европейских турнирах они были уверены в том, что не боги горшки обжигают – можно с каждым соперником играть. Самое главное – верить в себя, но при этом реализовывать голевые моменты.

Соперников по основному этапу Лиги конференций динамовцы узнают после жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.