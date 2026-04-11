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Данила Климович отметился дублем в АХЛ

11 апреля 2026 11:21
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В чемпионате АХЛ «Абботсфорд» взял верх над «Калгари Рэнглерс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Команда Данилы Климовича отыгралась в третьем периоде со счета 2:4 и в итоге победила – 5:4. В составе «Аббостфорда» белорусский нападающий Данила Климович отметился дублем. На 35-й минуте форвард поразил ворота соперника, сократив отставание в счете. В концовке третьего периода на 58-й минуте Климович вновь забросил шайбу, восстановив паритет – 4:4. Он исполнил 10 бросков в створ и завершил поединок при показателе полезности «+3». По итогам встречи Данила был признан третьей звездой матча.

# Хоккей

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