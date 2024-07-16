Данила Паливко привёз Кубок Гагарина в Новополоцк

Кубок Гагарина в Беларуси. По традиции обладатели престижного трофея имеют возможность продемонстрировать его в родных городах. Защитник магнитогорского «Металлурга» Данила Паливко привез Кубок в родной Новополоцк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трофей разместили на площадке у Ледового дворца, там же были зона для фото- и автографсессии. Также обладателем трофея в составе «Металлурга» стал Владислав Еременко. Сегодня, 16 июля, защитник привезет Кубок в витебский Ледовый дворец. А уже завтра ожидаем чемпионский трофей в столице.