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Данила Паливко привёз Кубок Гагарина в Новополоцк

16 июля 2024 12:20
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Кубок Гагарина в Беларуси. По традиции обладатели престижного трофея имеют возможность продемонстрировать его в родных городах. Защитник магнитогорского «Металлурга» Данила Паливко привез Кубок в родной Новополоцк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данила Паливко привёз Кубок Гагарина в Новополоцк-1

Трофей разместили на площадке у Ледового дворца, там же были зона для фото- и автографсессии. Также обладателем трофея в составе «Металлурга» стал Владислав Еременко. Сегодня, 16 июля, защитник привезет Кубок в витебский Ледовый дворец. А уже завтра ожидаем чемпионский трофей в столице.

# Хоккей

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