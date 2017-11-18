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Минское «Динамо» потерпело поражение во Владивостоке

18 ноября 2017 19:32
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Минское «Динамо» продолжает самую тяжелую – дальневосточную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. После визита в Шанхай, где была повержена «Куньлунь», команда под управлением Горди Дуайера гостила во Владивостоке. Этот визит получился совсем неудачным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане более чем в два раза перебросали хозяев льда (40-17), однако так ни разу и не поразили чужие ворота. А вот сами пропустили. И не раз. В остатке крупное поражение 0-5. Завершит тяжелый выезд «Динамо» в понедельник матчем в Хабаровске.

# Футбол # Фотофакт

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