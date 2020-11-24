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«Минск» сыграет с норвежским ЛСК в 1/16 финала женской Лиги чемпионов

24 ноября 2020 19:17
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Новости Беларуси. Футболистки «Минска» узнали оппоненток по стадии 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» сыграет с норвежским ЛСК в 1/16 финала женской Лиги чемпионов-1

В соперницы белорускам жребий определил норвежский LSK Kvinner. За последние шесть лет на счету команды из Лиллестрема шесть национальных чемпионств и пять кубков Норвегии. Есть у скандинавок и успехи на международной арене: так, в позапрошлом сезоне Kvinner дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

На стадии 1/16 финала «Минск» и LSK проведут два матча. Первый из них должен состояться 8 или 9 декабря в Беларуси, ответный – спустя неделю в Норвегии. Напомним, на пути к данному раунду турнира минчанки прошли латвийский РФШ и албанскую «Влазнию».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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