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Минское «Динамо» на победной ноте завершило 2025 год

30 декабря 2025 18:20
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Минское «Динамо» на победной ноте завершило 2025 год. В выездном и очень непростом поединке «зубры» сломили сопротивление «Салавата Юлаева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале все шло штатно. Подопечные Дмитрия Квартальнова действовали с позиции силы. В первом периоде отличился Виталий Пинчук. Он зряче отработал на пятаке, наказав соперника за нарушение правил. 

И вторая шайба была заброшена в неравных составах. На сей раз, уже во второй 20-минутке, постарался Андрей Стась. Казалось, имея такой игровой и числовой перевес, можно не волноваться за исход. Но в заключительной трети хозяева сравняли цифры на табло. Тем не менее последнее слово осталось за «Динамо». В овертайме точку поставил Вадим Шипачев.

# Хоккей

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