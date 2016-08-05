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Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» не вышли в плей-офф Лиги Европы

05 августа 2016 12:25
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сказали Лиге Европы «до свидания», сообщили в программе СТВ-спорт.

Бело-голубые сделали это чуть раньше: в Бресте они получили от сербской «Войводины» два безответных мяча, между которыми случилось ещё и необязательное удаление Мохаммеда Эль-Монира.

Автозаводцы, которые встречались в Вене с местным «Рапидом», пропустили от соперников трижды, причём два мяча оказались за спиной Фомичёва ещё в первом тайме.

Таким образом, единственным представителем Беларуси в еврокубках остался борисовский БАТЭ.

# Лига Европы

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