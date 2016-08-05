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Новости по тегу #Лига Европы

Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» не вышли в плей-офф Лиги Европы
05 августа 2016 12:25

Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» не вышли в плей-офф Лиги Европы

Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» продолжают борьбу в футбольной Лиге Европы
22 июля 2016 19:30

Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» продолжают борьбу в футбольной Лиге Европы

«Планы – опять попасть в зону Еврокубков»: тренер «Шахтёра» после поражения в квалификации ЛЕ
22 июля 2016 19:28

«Планы – опять попасть в зону Еврокубков»: тренер «Шахтёра» после поражения в квалификации ЛЕ

08 сентября 2009 09:29

Гончаренко дисквалифицирован на один матч

28 августа 2009 12:41

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы

28 августа 2009 06:01

Борисовский БАТЭ вышел в групповой турнир Лиги Европы

27 августа 2009 06:14

Борисовский БАТЭ сегодня сразится с «Литексом»

24 июля 2009 10:07

Все белорусские клубы выбыли из футбольной Лиги Европы