Новости по тегу #Лига Европы

В первом матче группового турнира Лиги Европы футболистов борисовского БАТЭ главный тренер Виктор Гончаренко не сможет находиться на скамейке запасных.
Борисовский БАТЭ узнал своих соперников.
Путевку в следующий раунд футболисты завоевали в драматическом противостоянии с болгарским «Литексом».
Прямая трансляция из Ловеча начнется в 21.00.
23 июля все представители Беларуси потерпели поражения в ответных матчах 2-го квалификационного раунда второго по значимости континентального турнира.
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