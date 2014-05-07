Министр культуры Беларуси: Церемония открытия ЧМ-2014 по хоккею восхитит зрителей

Новости Беларуси. История в обрамлении современных технологий. 7 мая в «Минск-Арене» прошла репетиция открытия Чемпионата мира по хоккею. В 15-минутный регламент торжества уложились и произведения знаменитых белорусских художников, и символика чемпионата, и представление стран-участниц.

Ставка – на инновации. Мировое первенство откроется необычной 3D-инсталляцией. Не обойдется церемония и без главного символа чемпионата – зубра Волата, который вывезет на Арену белорусский флаг. Следом за ним свои команды представят спортсмены всех стан-участниц первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Чемпионат мира по хоккею, сам по себе, культурное мероприятие, культурное явление. А что касается художественной культуры, конечно же, элементы ее будут присутствовать на всем протяжении открытия. Я, естественно, не буду открывать карты, но заинтригую: картинка, сделанная в 3D-технике, не просто заинтересует, она восхитит зрителей. Что касается содержательных ее аспектов, мы покажем все наши лучшие достижения - и наше наследие культурное, и достижения сегодняшнего дня. Будет интересно.

Вячеслав Панин, главный режиссер церемонии открытия Чемпионата мира по хоккею:

Очень много составляющих. Самое сложное - свести все это вместе: и спорт, и, будем говорить, искусство, и организационные моменты. И все это сводится на том, что мы делаем.