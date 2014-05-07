Матч Беларусь-США откроет ЧМ-2014 по хоккею 9 мая

Новости Беларуси. Отточить мастерство и коньки. В первый же день турнира наша национальная сборная по хоккею скрестит клюшки с американской. Заключительные тренировки перед стартом мирового первенства – это возможность и в полной мере почувствовать лед, и отработать слаженность игры в команде. Матч Беларусь-США откроет Чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Нужно выходить на каждый матч и настраиваться на победу. Все прекрасно знают, что сейчас в мире в хоккее подравнялись сборные. То есть нет уже заведомых аутсайдеров, поэтому очень много зависит от настроя, от правильно выполненного задания. Любой соперник может каждого обыграть. Нужно выходить, настроившись на победу, и все будет хорошо.