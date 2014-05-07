Команды-участники ЧМ по хоккею 7 мая прибыли в Минск: их первые впечатления от Беларуси - на СТВ!

Новости Беларуси. Двое суток остается до главного спортивного события года — открытия в Минске Чемпионата мира по хоккею. Беларусь 7 мая встречала участников первенства и болельщиков. В Минск прибыло большинство команд мирового первенства. Самолеты из Дании, России, США, Казахстана, Швейцарии, Норвегии, Канады, Швеция, Германии, Словакии и Чехии в режиме нон-стоп приземлялись в Национальном аэропорту. Здесь белорусские журналисты обосновали своеобразный корпункт.

Мария Якубовская, волонтер Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года:

К сожалению, вчера пропустила итальянцев.

Упустить кого-то 7 мая ей даже при желании было бы непросто. Волонтер Чемпионата мира по хоккею на табло прилета смотрит как на турнирную таблицу. Почти каждый рейс — чартер со сборной на борту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Якубовская, волонтер Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года:

У нас настроение даже торжественное сегодня. очень много автобусов, машин, спортсмены все идут и оглядываются. Конечно, мы стараемся им максимально улыбаться, быть максимально приветливыми! Ведь наше настроение должно сопутствовать им везде!

Первыми зашли на посадку, чтобы заявить о себе на чемпионате мирового полета, игроки из Дании. Правда, распознать в них именитых спортсменов удалось разве что благодаря клюшкам. А так, с виду, - скромные рядовые пассажиры. Возможно, такой настрой в ожидании первого матча, в котором датчане сразятся с действующими чемпионами мира шведами. Так или иначе, улучшать настроение гости из Копенгагена отправились в сувенирную лавку. И правда, чего затягивать?

Йенсен Никлас, игрок сборной Дании по хоккею:

Все доброжелательно настроены, город красивый, замечательные отели, люди доброжелательные. Приятно, что очень много флагов и рекламы о чемпионате - это располагает очень хорошо.

Тем временем, Виктор Рыжкович мог только предполагать, куда захотят отправиться игроки из Словакии. Самолет «его» сборной приземлился буквально несколько минут назад, и водитель уже ждет с нетерпением, когда прокатит мировых звезд с ветерком.

Виктор Рыжкович, водитель:

Есть гордость, что ты обслуживаешь этих людей. Многие люди мечтают увидеть этих игроков, а тут видишь их, обслуживаешь. Приятно. Словаки нормально все по-русски понимают.

Но не тут-то было...

Иван Шварны, защитник сборной Словакии по хоккею:

Дзякуй!

Защитник словацкой сборной Иван Шварны, видимо, готовился к поездке в Беларусь. Его и коллег по команде в аэропорту буквально атаковали. И речь не столько о журналистах, сколько о юных болельщиках. Впрочем, звезды мирового хоккея не отказывали ни в интервью, ни в фотографиях с фанатами.

Иван Шварны, защитник сборной Словакии по хоккею:

Я слышал, что в вашем городе многое построили специально к чемпионату. У нас еще не было возможности увидеть новую Арену, но вот в «Минск-Арене» мы даже играли. И я, честно говоря, даже удивился, когда узнал, что за такой короткий срок успели построить еще одну!

Следом за словаками в Минске появилась и сборная Швеции. Действующие чемпионы мира наверняка сделают все, чтобы отстоять свой титул и побороться за первое место. Хоть и номер сектора прилета оказался для триумфаторов не совсем символичным: 3-4.

Симон Ялмарссон, нападающий сборной Швеции по хоккею:

Мы снова надеемся завоевать первое место! Помешать нам могут разве что Канада, Финляндия и США!

Нападающий шведской сборной хоть сейчас готов пойти в атаку. И за впечатлениями в том числе. Говорит, о нашей стране знает куда меньше, чем о хоккее, но сегодня вечером тренер едва ли позволит променад по Минску.

Симон Ялмарссон, нападающий сборной Швеции по хоккею:

Сегодня у нас будет довольно поздняя тренировка, а завтра две! Хоккей, хоккей и еще раз хоккей! Надеюсь, удастся выкроить немного времени и посмотреть город!

Кстати, багажа со шведской сборной прилетело на зависть звездам мирового шоу-бизнеса. Шеренга из сумок — едва ли не длиннее автобуса. Впрочем, сборные Норвегии и США прибыли с таким же тяжеловесным бонусом. Отличались от оппонентов разве что игроки из Германии. Но, скорее, не чемоданами, а дресс-кодом.

А тем временем команда Чехии уже к обеду заселялась в один из новых минских отелей. И там звездных игроков быстро заставили забыть о спортивной диете.

Яромир Ягр, игрок сборной Чехии по хоккею:

Последний раз я был в Минске три года назад, но до этого уже приезжал сюда. Помню, первый раз играли в небольшом дворце, потом уже был «Матч звезд», который состоялся при полных трибунах новой «Минск-Арены». Еще запомнил ваших болельщиков во время игр омского «Авангарда» - каждый хотел прийти, чтобы поддержать Алексея Калюжного. На Арене тогда было 15 тысяч болельщиков.

И все же аппетит у многих спортсменов разгулялся не только касательно грядущих ледовых сражений. Прибывшие накануне игроки из Италии и Франции, отведав нашего каравая, попросили продублировать шедевр из теста для командного ужина. Диета-диетой, а итальянцы и французы — признанные ценители хорошей кухни.