Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

В матче одной четвертой она отправила отдыхать представительницу украины Элину Свитолину. До этого счет в личных встречах был ничейным – 1:1. Сейчас повела наша прима. Дуэль выдалась достаточно напряженной. Оппонентки провели на корте более полутора часов. Однако в ключевые моменты точнее действовала вторая ракетка планеты. Счет по сетам – 6:4, 6:4. Таким образом белоруска по-прежнему продолжает побеждать на гранд-слэмах. Ее выигрышная серия составляет уже 12 матчей подряд. В полуфинале Соболенко померится силами с Каролиной Муховой из Чехии.