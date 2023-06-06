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Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

06 июня 2023 15:38
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Арина Соболенко продолжает шагать непобедимой поступью по кортам «Ролан Гаррос». Белоруска добралась уже до полуфинала Большого шлема, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»-1

В матче одной четвертой она отправила отдыхать представительницу украины Элину Свитолину. До этого счет в личных встречах был ничейным – 1:1. Сейчас повела наша прима. Дуэль выдалась достаточно напряженной. Оппонентки провели на корте более полутора часов. Однако в ключевые моменты точнее действовала вторая ракетка планеты. Счет по сетам – 6:4, 6:4. Таким образом белоруска по-прежнему продолжает побеждать на гранд-слэмах. Ее выигрышная серия составляет уже 12 матчей подряд. В полуфинале Соболенко померится силами с Каролиной Муховой из Чехии.

# Теннис # Арина Соболенко # Каролина Мухова # Элина Свитолина # Фотофакт

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