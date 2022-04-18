БАТЭ идёт со стопроцентным результатом. Как прошли последние матчи на ЧБ по футболу?

Все главные события произошли во втором тайме. А первые 45 минут дружины отбегали вхолостую. Счет был открыт на 54 минуте. Причем с пенальти. Совсем скоро хозяева нашли, чем ответить. Но последнее слово все равно осталось за студентами. Уже под занавес противостояния Грищенко принес викторию своему клубу. Эта победа позволила «Энергетику» взлететь на второе место в таблице. Вне конкуренции со стопроцентным результатом БАТЭ. В центральном матче тура борисовчане были сильнее солигорского «Шахтера». Действующий чемпион идет только восьмым.