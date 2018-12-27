«Минчанка» потерпела очередное поражение в российской Суперлиге

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» опять проигрывает в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Виктора Гончарова в гостях не справилась с красноярским «Енисеем».

Первый сет для наших девушек не задался от слова совсем: 19:25. Две остальные партии прошли в более яркой борьбе, но в концовках удачливее были хозяйки паркета. Они взяли следующие два сета с одинаковым счетом: 25:23.

Как итог, четвёртое поражение подряд. В турнирной таблице «Минчанка» занимает 10-е место. В активе команды всего пять балов.