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«Минчанка» потерпела очередное поражение в российской Суперлиге

27 декабря 2018 10:06
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» опять проигрывает в российской Суперлиге,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Виктора Гончарова в гостях не справилась с красноярским «Енисеем».

«Минчанка» потерпела очередное поражение в российской Суперлиге-1

Первый сет для наших девушек не задался от слова совсем: 19:25. Две остальные партии прошли в более яркой борьбе, но в концовках удачливее были хозяйки паркета. Они взяли следующие два сета с одинаковым счетом: 25:23.

Как итог, четвёртое поражение подряд. В турнирной таблице «Минчанка» занимает 10-е место. В активе команды всего пять балов.

# Волейбол # Фотофакт

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