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В обновлённом рейтинге ФИФА сборная Беларуси осталась на прежнем месте

18 февраля 2021 16:01
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Новости Беларуси. Остаемся на 88-м месте. 18 февраля был обновлен рейтинг национальных сборных ФИФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная Беларуси осталась на прежнем месте-1

За прошедшие два месяца белорусские спортсмены, как и другие команды, матчей не проводили и по-прежнему имеют в своем активе 1 269 очков. Возглавляет же реестр команда Бельгии – 1 780 баллов.

Ближайший поединок наши футболисты сыграют 24 марта против сборной Гондураса.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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