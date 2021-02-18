В обновлённом рейтинге ФИФА сборная Беларуси осталась на прежнем месте

Новости Беларуси. Остаемся на 88-м месте. 18 февраля был обновлен рейтинг национальных сборных ФИФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За прошедшие два месяца белорусские спортсмены, как и другие команды, матчей не проводили и по-прежнему имеют в своем активе 1 269 очков. Возглавляет же реестр команда Бельгии – 1 780 баллов.

Ближайший поединок наши футболисты сыграют 24 марта против сборной Гондураса.