Хоккей. «Могилёв» прервал серию поражений

Хозяева здорово начали и по итогам 20 минут были впереди – 2:0. Более того, на исходе второго периода повеяло полным разгромом – 3:0. Но еще до антракта приезжие хоккеисты отыграли одну шайбу. Времени на полноценный камбэк оставалось хоть отбавляй, но «Гомель» забросил только в концовке. В итоге поражение – 2:3. Из других результатов тура нужно отметить викторию «Витебска». Благодаря набору очков северяне вернули лидерство в таблице.