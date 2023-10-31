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Хоккей. «Могилёв» прервал серию поражений

31 октября 2023 14:12
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Победоносная серия «Гомеля», состоявшая из 7 матчей, прервана. Это один из главных итогов игрового дня в экстралиге. Причем «рыси» уступили явному аутсайдеру турнира – «Могилеву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Могилёв» прервал серию поражений-1

Хозяева здорово начали и по итогам 20 минут были впереди – 2:0. Более того, на исходе второго периода повеяло полным разгромом – 3:0. Но еще до антракта приезжие хоккеисты отыграли одну шайбу. Времени на полноценный камбэк оставалось хоть отбавляй, но «Гомель» забросил только в концовке. В итоге поражение – 2:3. Из других результатов тура нужно отметить викторию «Витебска». Благодаря набору очков северяне вернули лидерство в таблице.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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