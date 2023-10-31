Волейбольный «Шахтёр-2» уступил команде «Самотлор» в третьем туре Молодёжной лиги России

Сегодня волейболисты «Шахтера-2» стартовали в третьем туре Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Москве.

Компанию «горнякам» составили лидер турнирной таблицы после двух туров – ЮКИОР из Сургута и «Самотлор» из Нижневартовска. Первыми дружине Анатолия Анташкевича оппонировали волейболисты «Самотлора». Российская команда выиграли два стартовых сета, в третьей партии верх взял «Шахтер», а четвертую вновь выиграл «Самотлор». Таким образом, «Шахтер-2» потерпел поражение со счетом 1:3.