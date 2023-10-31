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Волейбольный «Шахтёр-2» уступил команде «Самотлор» в третьем туре Молодёжной лиги России

31 октября 2023 15:43
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Сегодня волейболисты «Шахтера-2» стартовали в третьем туре Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Москве.

Волейбольный «Шахтёр-2» уступил команде «Самотлор» в третьем туре Молодёжной лиги России-1

Компанию «горнякам» составили лидер турнирной таблицы после двух туров – ЮКИОР из Сургута и «Самотлор» из Нижневартовска. Первыми дружине Анатолия Анташкевича оппонировали волейболисты «Самотлора». Российская команда выиграли два стартовых сета, в третьей партии верх взял «Шахтер», а четвертую вновь выиграл «Самотлор». Таким образом, «Шахтер-2» потерпел поражение со счетом 1:3.

Волейбольный «Шахтёр-2» уступил команде «Самотлор» в третьем туре Молодёжной лиги России-4

«Минчанка-2» в Молодежной лиге России провела третий матч первого тура. Наши волейболистки встречались с «Тулицей-2». В этом поединке белоруски уступили со счетом 1:3.

# Волейбол # Фотофакт

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