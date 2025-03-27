В «Золотой шайбе» определились последние победители сезона

Финальный аккорд республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси прозвучал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Финальный аккорд республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси прозвучал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сильнейших определили в младшей группе дивизиона Б. Команды не имеют собственных ледовых площадок, тем не менее борьба была яркой.
В последней игре финальной серии клюшки скрестили лидеры турнира, ребята Гомельской и Гродненской областей. Наблюдавшие за игрой представители федерации отметили обе команды, а точнее, их игроков.
Светлана Марченко, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Я впервые увидела ребятишек, которые тренируются, не имея ледовой площадки в своем регионе. Конечно, удивляет, что ребята даже владеют хорошей техникой катания. Есть мальчик, который вообще просто удивил своей обводкой клюшкой, как он заряжен на борьбу. Можно подытожить то, что это большая любовь к хоккею у ребят.
Ворота «Алмаза» защищал Юра Козырь. Он пропустил лишь однажды. Но, к сожалению, его напарник не был таким быстрым и дружина из Гродненской области заняла второе место. Тем не менее парни с огромным позитивом начали строить планы уже на следующий сезон.
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