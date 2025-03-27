В «Золотой шайбе» определились последние победители сезона

Финальный аккорд республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси прозвучал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейших определили в младшей группе дивизиона Б. Команды не имеют собственных ледовых площадок, тем не менее борьба была яркой.

В последней игре финальной серии клюшки скрестили лидеры турнира, ребята Гомельской и Гродненской областей. Наблюдавшие за игрой представители федерации отметили обе команды, а точнее, их игроков.