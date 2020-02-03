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У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз

03 февраля 2020 17:08
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Новости мира. Новак Джокович выиграл первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии. В финальном поединке сербскому теннисисту противостоял австриец Доминик Тим, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз-1

Джокович был явным фаворитом – все-таки только на Australian Open он побеждал до этого семь раз. А вот Тим впервые добрался до финала в Мельбурне. Несмотря на это, финал получился затяжным и зрелищным. Джокович взял первый сет 6:4, но уступил во втором и третьем 4:6, 2:6. Тем не менее, в решающие моменты нервы у Новака оказались крепче. В четвертой партии он победил 6:3, а в пятой, решающей – 6:4.

У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз-4

Джокович выиграл открытый чемпионат Австралии в восьмой раз, а всего в его активе 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». У женщин финал прошел днем ранее, напомним, победила американка София Кенин.

У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз-7

# Теннис # Новак Джокович # Доминик Тим # Фотофакт

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