У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз

Джокович был явным фаворитом – все-таки только на Australian Open он побеждал до этого семь раз. А вот Тим впервые добрался до финала в Мельбурне. Несмотря на это, финал получился затяжным и зрелищным. Джокович взял первый сет 6:4, но уступил во втором и третьем 4:6, 2:6. Тем не менее, в решающие моменты нервы у Новака оказались крепче. В четвертой партии он победил 6:3, а в пятой, решающей – 6:4.