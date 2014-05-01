Михаил Мясникович протестировал билетные терминалы на «Чижовка-Арене»

Новости Беларуси. 1 мая не обошли вниманием и один из ключевых объектов грядущего чемпионата. «Чижовка-арену» посетил Михаил Мясникович. Премьер-министр лично протестировал билетные терминалы, а также оценил готовность комплекса в целом.

Специалистам остались последние штрихи, например, нанесение бортовой рекламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Мы убедились, что все системы работают, отлажены. Я думаю, что никаких поводов для озабоченности здесь нет. То, что там касается технического плана вопросы, они решаемы. Это связано с отработкой некоторых технологических позиций.