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«Энциклопедию белорусского хоккея» презентуют сегодня в Минске

19 ноября 2013 08:19
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Новости Беларуси. «Энциклопедию белорусского хоккея» представят сегодня в Минске. Презентация пройдет в Национальной библиотеке, она приурочена к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Беларуси в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание включает обзорные статьи об основных этапах развития хоккея в нашей стране. Книга также содержит биографические материалы об известных, титулованных мастерах, тренерах и специалистах отечественного хоккея.

Помимо этого издания, публике представят еще одну новинку - «Энциклопедию белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»». Она посвящена его 90-летию.

# Хоккей Беларуси

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