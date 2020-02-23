Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах»

Новости Беларуси. Для нашей страны этап Кубка мира по фристайлу уже стал традиционным: седьмой раз за историю и пятый подряд, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Хотя насчет последнего были вопросы. В этом году зима не балует ни снегом, ни морозами, а значит, сделать так, чтобы турнир прошел по высшему разряду, крайне сложно. Но, кажется, белорусы справились. И даже без катастрофических финансовых затрат.

Александр Гребнев, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза: Мы подходили очень сбалансированно и взвешенно. То есть принцип «минимум затрат и максимум возможностей» – наверное, мы придерживались этого.

Раубичи расположены чуть менее чем в 30 километрах от столицы. Добираться туда – не самое приятное занятие, если нет своей машины.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Но и с этой трудностью организаторы справились. В выходные был пущен специальный автобус, который привозил болельщиков прямо к месту соревнований.