Новости Беларуси. Международный турнир по вольной и женской борьбе на призы Александра Медведя 18 февраля стартует в Минске. На ковры Дворца спорта выйдут более 200 спортсменов из 25 стран, в том числе из США, Италии, Ирана и Конго. Сражаться за первенство будут как новички, так и настоящие звезды.

Беларусь на турнире представят 15 борцов. Помимо этого, в Минске пройдут детские соревнования по вольной борьбе «Медвежонок». Заявку на участие подали 300 юных спортсменов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

Мне приятно, что на мой турнир приезжает большое количество стран. В то же время, еще рядом будет проходить борьба иранская – пахлавани.