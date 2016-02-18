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Международный турнир по вольной и женской борьбе на призы Александра Медведя 18 февраля стартует в Минске

18 февраля 2016 13:26
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Новости Беларуси. Международный турнир по вольной и женской борьбе на призы Александра Медведя 18 февраля стартует в Минске. На ковры Дворца спорта выйдут более 200 спортсменов из 25 стран, в том числе из США, Италии, Ирана и Конго. Сражаться за первенство будут как новички, так и настоящие звезды.

Беларусь на турнире представят 15 борцов. Помимо этого, в Минске пройдут детские соревнования по вольной борьбе «Медвежонок». Заявку на участие подали 300 юных спортсменов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
Мне приятно, что на мой турнир приезжает большое количество стран. В то же время, еще рядом будет проходить борьба иранская – пахлавани.

# Александр Медведь # Борьба

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