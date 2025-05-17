«Слуцк» прервал пятиматчевую серию поражений – результаты игрового дня ЧБ по футболу

В первом поединке игрового дня «Слуцк» принимал «Ислочь» из Минского района. Команды не выявили победителя. Хозяева вышли вперед на 11-й минуте. Точный удар нанес Андрей Крень, а во втором тайме Евгений Юдчиц восстановил паритет – 1:1. «Слуцк» прервал пятиматчевую серию поражений.

Продолжило игровую субботу противостояние в Бресте, где местное «Динамо» принимало «Минск». Подопечные Александра Седнева разгромили своих оппонентов с результатом 5:0. Уже к середине первого тайма хозяева вели с преимуществом в три гола – отличились Егор Корцов, Артем Быков и Иван Зеньков. А после перерыва Антон Шрамченко еще раз огорчил голкипера «минчан» Александра Гутора, а Корцов оформил дубль и поставил красивую точку в матче.