Международный турнир по художественной гимнастике стартует в Минске через 3 дня

Во Дворце спорта через три дня стартует 9-й Международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. За победу сразятся более полусотни спортсменов из восьми стран мира.

Эти соревнования — шанс проверить силы перед летними Юношескими Олимпийскими играми в Сингапуре и чемпионатом мира в Москве. За девять лет с ковра турнира на пьедесталы мировых и континентальных форумов шагнули десятки белорусских звезд.

К слову, десятый юбилейный чемпионат Европы впервые пройдет в нашей стране в следующем году.

Марина Лобач, заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике:

Этот турнир проводится для того, чтобы наши гимнастки после лета смогли себя опробовать на ковре, так как у нас впереди, в сентябре, чемпионат мира в Москве.

В этом году мы включили старшую возрастную группу 93-94 гг. рождения. Это те гимнастки, которые будут участвовать в чемпионате мира. Будет выступать и Мелита Станюта, и Анна Рябцева.