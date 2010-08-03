В Беларусь вернулся золотой призер чемпионата Европы по легкой атлетике в толкании ядра Андрей Михневич

Накануне поздно вечером в Минск из Испании вернулся обладатель золотой медали чемпионата Европы по легкой атлетике в толкании ядра Андрей Михневич.

В национальном аэропорту титулованного спортсмена встречали родные, близкие, друзья и коллеги.

По словам Андрея Михневича, нынешней своей золотой победы он ждал долгие годы.

Андрей Михневич, чемпион Европы в толкании ядра:

Я подобрался к сборной Европы, о которой мечтал 16 лет, и буду выступать за сборную Европы на Кубке континента 5 сентября.

На следующий год у нас совсем другие планы. Нам не надо завоевывать лицензии — мы будем готовиться немного в другом русле. Конечно, главная цель — Олимпийские игры — вся надежда на них.

Отметим, нынешний чемпионат для спортивной семьи Михневичей стал вдвойне удачным: 27 июля супруга лучшего атлета континента — Наталья — завоевала в Барселоне «серебро».