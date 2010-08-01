Телеканал СТВ начинает показ матчей чемпионата Беларуси по футболу

1 августа в 20:30 телеканал СТВ в прямом эфире покажет самую яркую игру 20 тура чемпионата Беларуси по футболу: на поле встретятся команды «Минск» и «Нафтан».

Обсуждать детали начали еще за три дня до матча. Национальный футбольный показ в прямом эфире СТВ проведет впервые. Несмотря на то, что за плечами сотни трансляций по боксу, и чемпионат Европы по велоспорту, это событие покажут по-новому. Европейский сценарий, и европейский подход. Лучшие камеры, свет, и станции для повтора ярких моментов игры.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

– Только что прошел чемпионат мира. Конечно, мы видели высший класс показа футбола, но мы будем стремиться, мы будем стараться. Сейчас обучение проходила наша молодая команда. Готовятся три режиссера, готовится наш основной комментатор Игорь Коленьков и еще несколько комментаторов.

Транслировать игру будут на всю Беларусь. Почти два часа футбольного действа покажут через объективы десяти камер и с высоты двух кранов. Программа европейского уровня. В перерывах – прямые включения с других стадионов матчей этого круга. Интервью с тренерами и футболистами. Все для того, чтобы аудитория по ту сторону экрана не отходила от телевизора ни на минуту. Но – это лучше один раз увидеть, чем услышать.

Екатерина Расолько, Андрей Дук, Илья Пучко, телекомпания СТВ.