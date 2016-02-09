Международный турнир по боксу памяти В. И. Ливенцева в Минске: 200 атлетов из 17 стран и медали белорусов

Международные соревнования памяти Виктора Ливенцева пользуются большой популярностью у сильнейших боксеров мира. Из года в год география турнира расширяется. На этот раз дебютировали спортсмены из Эквадора, всего было представлено более 200 атлетов из 17 стран. У белорусов как всегда на правах хозяйки в ринге два полных состава, начиная от незыблемового Вазгена Сафарьянца, и заканчивая спелой молодежью, на которую уже сегодня функционеры делают серьезные ставки.

Дмитрий Тихомолов, председатель Белорусской федерации бокса:

На этом турнире широко представлены как раз соперники наших основных боксеров. Если вы наблюдали бой Асанова, как раз это парень оказал такое соперничество. Это нам необходимо. К этому мы стремились, чтобы подготовить основных кандидатов на Олимпийские игры именно в этой сложной боевой обстановке.

Пока все наши ребята только кандидаты в олимпийскую команду, так как на прошлогоднем чемпионате мира в Дохе в копилке белорусов оказалась только одна медаль: «бронза» в весе 56 килограммов у Дмитрия Асанова. И, соответственно, одна лицензия в Рио.

Дмитрий Асанов, победитель турнира:

Сейчас подходим к пику формы именно на Олимпийские игры, здесь отрабатываем чисто тактические задания. С божьей помощью я побеждаю, проделываю работу.

Этому улыбчивому парню всего 19 лет, но он очень уверенно держится в ринге и идет к своей мечте.

Дмитрий Асанов, победитель турнира:

Мой спорт – это профессия, все, чем я живу, чем дышу. Целый день у меня проходит в режиме «спорт». Дома всегда боксировать намного сложнее, чем где-то на выезде, так как много приходит людей. Я единственный пока в команде, кто взял лицензию. И мне сложно настроиться на бой, так как все ждут от меня чего-то, может быть, сверхъестественного.

Возможно, Дмитрия сам бог поцеловал при рождении, и теперь у парня есть не только дар удара, но и огромная ответственность. Папа Димы Сергей Асанов в прошлом известный боксер. Сегодня старший Асанов входит в десятку лучших мировых рефери.

Дмитрий Асанов, победитель турнира:

Обещаю, что не заболею звездной болезнью, но, опять-таки, строить свою карьеру до конца жизни я не планирую. Чем максимум раньше я добьюсь успехов, тем раньше завершится моя карьера.

Из 10 весов 49 и 59, а также супертяжи – проблемные категории для белорусов. Не сказать, что у нас нет спортсменов. Есть, просто большой дефицит в спарринге. Именно поэтому международные турниры на родине очень ценные.

В весе 60 килограммов большие надежды связывали с Вазгеном Сафарьянцем. Ему 31 год, но он по-прежнему лидер. В предолимпийский сезон ветеран еще может получить допуск в Рио. К сожалению, на этом турнире спортсмен травмировался в первом бою и вынужден был наблюдать за своими молодыми соотечественниками с трибун Дворца спорта.

Хорошо, когда есть линейка запасных. Вазгену дышат в спину и справа, и слева, однако молодежь на это раз проиграла. Действующий чемпион Беларуси Егор Курбанов стал обладателем «серебра», Дмитрий Сапон – «бронзы».

Дмитрий Сапон, бронзовый призер турнира:

У нас первый и второй номер – дублирующие номера, друг друга заменяем. Это значит, что должен за двоих работать. Только должен пахать, и все. Вера в бога и тренироваться, тренироваться, тренироваться.

Весовая категория 64 килограмма Евгения Долголевца и Максима Вислоуха. На счету первого «бронза». Для Макса любой поединок как последний: кровь, боль и победа, иногда проигрыш.

Максим Вислоух, серебряный призер турнира:

Приезжают все сборные страны. Не просто кто-то, а именно сборные. Предстоит очень тяжелая работа, чтобы выиграть. Да, сегодня выиграл, завтра проиграл – это у каждого бывает. Да, выиграл, приятно, конечно, хорошо. И проигрыши бывают. Все время выигрывать не будешь, не будешь и проигрывать.

Илья Одинаев в Нанкине занял пятое место. Юный боксер – воспитанник нынешнего главного тренера Александра Стрижака, который до повышения занимался именно селекцией.

Дмитрий Тихомолов, председатель Белорусской федерации бокса:

Он очень много времени уделял юниорской, молодежной команде. И он знает сегодня белорусский потенциал, имеется в виду молодежь, те, которые подрастают, которые сейчас на ринге боксируют. И это очень важно.

Чтобы стать настоящим мастером кожаной перчатки, нужно время. И на минском турнире Одинаев в полуфинале проиграл серебряному призеру Европы Павлу Кострамину. Но проигрыш – это один шаг к победе, главное – достойно. Костромин, в свою очередь, принес второе «золото» белорусам.

В весе 75 килограммов в финал столичного турнира прошли сразу два белоруса: Виталий Бондаренко и Андрей Михайлов. Правда, первый по дороге к «золоту» «рассекся», и пришлось довольствоваться «серебром». Так в копилке белорусов появилось ожидаемое «золото», третье по счету. Сергей Новиков пополнил багаж белорусов «серебром». Любимец девушек и интеллектуал Сергей Корнеев также завоевал серебряную награду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Три «золота», а всего 13 медалей минского турнира положили белорусы в свою общую копилку. Эта заслуга как лидеров, так и молодежи, а вот кто из них сильнее и лучше, покажет время. Ведь в здоровой конкуренции рождается результат, которого так ждут на Олимпиаде в Рио.