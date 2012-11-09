Чемпионат мира по самбо стартует в Минске 9 ноября

Новости Беларуси. С 9 ноября и до воскресенья столичный Дворец спорта оккупируют любители борьбы, сами борцы из 64 стран мира. В Минске стартует чемпионат мира по сабо. В этом году в нем принимает участие рекордное количество борцов, что, соответственно, приведет и к росту конкуренции в борьбе за медали.

В течение соревновательных дней будут разыграны 27 комплектов наград. И уже треть из них – 9 ноября. Финалы в девяти весовых категориях пройдут с 17.00 до 20.00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».