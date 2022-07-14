Метательница копья Татьяна Холодович показала лучший результат сезона в мире

Новости Беларуси. В Бресте в разгаре Кубок Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт является 9-м этапом Белорусской легкоатлетической лиги. В турнире участвуют практически все наши именитые спортсмены. Во второй соревновательный день были разыграны 25 комплектов медалей.

Особенно следует отметить победу копьеметательницы Татьяны Холодович. Она не просто забрала золото, но и показала лучший результат сезона в мире. Ориентир для остальных – 66 метров и 19 сантиметров. Отлично проявил себя и прыгун тройным Максим Нестеренко. Он установил личный рекорд и стал 8-м в мире. Результат – 17 метров и 24 сантиметра.