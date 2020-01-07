Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»
Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба главного трофея состязаний.
Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?
На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. А в 19 часов определится победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.
С подробностями наш корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Рождественский турнир подошел к своей завершающей стадии. Сегодня проходят исключительно медальные поединки.
Кстати, матчи за медали «Золотой шайбы» также проходят здесь, на «Чижовка-Арене», на малой площадке. Ребята уже успели разыграть бронзовые награды. Между собой сражались «Принеманские ястребы» и жлобинский «Металлург». Победа осталась за гостями из Гомельской области – 7:2.
Кирилл Стешин, левый нападающий команды «Металлург»:
К этой награде мы шли на протяжении двух месяцев. По поводу сегодняшней игры. Для некоторых наших сокомандников этот год был последним, в котором они участвовали в «Золотой шайбе». И им нужно было отыграть, как положено. Они настроились и играли свою игру.
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Наталья Федорцова:
В поединке за бронзу Рождественского турнира сражаются сборная ОАЭ и команда Финляндии. Уже завершился первый период – финны ведут со счетом 1:0.