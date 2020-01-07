Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба главного трофея состязаний. Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира? На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. А в 19 часов определится победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная. С подробностями наш корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Рождественский турнир подошел к своей завершающей стадии. Сегодня проходят исключительно медальные поединки. Кстати, матчи за медали «Золотой шайбы» также проходят здесь, на «Чижовка-Арене», на малой площадке. Ребята уже успели разыграть бронзовые награды. Между собой сражались «Принеманские ястребы» и жлобинский «Металлург». Победа осталась за гостями из Гомельской области – 7:2.