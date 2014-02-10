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Матчи чемпионата мира-2014 по хоккею в Минске будут транслироваться на больших экранах в фан-зонах

10 февраля 2014 06:36
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Новости Беларуси. Матчи чемпионата мира-2014 по хоккею в Минске будут транслироваться на больших экранах в фан-зонах. Они разместятся возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Здесь можно будет отдохнуть в кафе и ресторанах, приобрести сувенирную продукцию, принять участие в соревнованиях среди болельщиков, а также послушать выступления известных исполнителей.

Еще три зоны гостеприимства разместятся возле Дворца спорта, Ледового дворца и студенческой деревни. Здесь будут проводиться ярмарки и развлекательные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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