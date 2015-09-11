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Почетные гости, участники «Гонки легенд» начали прибывать в Минск

11 сентября 2015 18:27
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Новости Беларуси. В преддверии большого биатлонного старта. Половина участников и почетных гостей «Гонки легенд», которая пройдет завтра в «Раубичах», сегодня спустилась с трапа самолета в Национальном аэропорту «Минск». Чемпионы и легенды этого вида спорта не скрывали эмоций от предстоящей встречи. Среди спортсменов мировой величины есть и те, кто в впервые Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свен Фишер, четырёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира (Германия):
Мы в Беларуси впервые, но многое знаем об этой стране. Очень много информации и фото в Интернете. Многое слышали о юниорских соревнованиях в «Раубичах». Хотелось приехать и увидеть все это вживую, посмотреть, как тренируются спортсмены.

Галина Куклева, олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира (Россия):
У вас биатлон хорошо развивается, потому что есть спортсмены, есть результаты, это поддерживается государством.

Кристоф Зуман, серебряный призер Олимпийских игр (Австрия):
О «Раубичах» слышал много, в частности от Дарьи Домрачевой, поэтому с удовольствием принял ее приглашение. Мир должен быть везде – это главное, поэтому я здесь.  

«Звезды биатлона за мир» – девиз предстоящего мероприятия. Гонка легенд стартует 12 сентября в горнолыжном комплексе «Раубичи».

Трехкратная олимпийская чемпинка мира и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Дарья Домрачева на старт соревнований не выйдет, так как является действующей спортсменкой. Остальные же участники настроены на дружескую встречу, но без сюрпризов в состязании лучших из лучших не обойдется.  

Симона Хаусвальд, чемпион мира (Германия):
У меня замечательное настроение, я была рада принять это приглашение и с нетерпением жду предстоящую гонку. Эта будет дружеская встреча. Мы приехали не за трофеями. Это делается все во имя мира. А победа в гонке пусть будет сюрпризом.

# Биатлон # Свен Фишер # Галина Куклева # Кристоф Зуман # Симона Хаусвальд

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