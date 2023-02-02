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Мария Шканова завоевала серебро в слаломе на Кубке России по горнолыжному спорту

02 февраля 2023 19:46
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Мария Шканова стала серебряным призером на Кубке России по горнолыжному спорту в Белокурихе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шканова завоевала серебро в слаломе на Кубке России по горнолыжному спорту-1

Белорусская спортсменка поднялась на пьедестал в слаломе. Победу в этой дисциплине праздновала россиянка Анастасия Горностаева. Ей наша горнолыжница уступила 0,61 секунды. Отметим, для Марии этапы Кубка России складываются довольно успешно. Сейчас в ее активе 5 золотых медалей и 2 серебряные.

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# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Анастасия Горностаева # Фотофакт

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