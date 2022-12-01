Мария Шканова стала победительницей 4-го этапа Кубка России по горнолыжному спорту

Новости Беларуси. Мария Шканова стала победительницей четвертого этапа Кубка России по горнолыжному спорту, который принимал город Полярные Зори, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дисциплине «слалом» стартовало 34 спортсменки. Мария выиграла два заезда и на четвертом этапе финишировала с лучшим временем. Второе место заняла россиянка Екатерина Ткаченко, на третьем – ее соотечественница Анна Нагайцева. Таким образом, в активе нашей горнолыжницы на этапах Кубка России три золота и одно серебро.