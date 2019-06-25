Мария Мартынова: «Среди таких соперников даже просто попасть в финал очень приятно»

Однако на Европейских играх подопечные Игоря Басинского не блещут. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа среди смешанных команд участвовали два наших тандема. Лучший результат показали Юрий Щербацевич и Мария Мартынова. Они завершили борьбу в полуфинале.

Мария Мартынова, участница II Европейских игр:

У нас как в стрельбе: в финал попадаешь, а там уже все с чистого листа. Как лотерея что ли. Понятное дело, что более подготовленный соперник будет чаще выигрывать, но все-таки доля везения есть. И вот как мы видим, что белорусы всегда вокруг да около – ну вот, чуть-чуть не хватает.

Хотя среди таких соперников совершенно не обидно стать четвертым, восьмым, даже просто попасть в финал очень приятно.