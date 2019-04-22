Прямой эфир

Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»

22 апреля 2019 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.

Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»-1

Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио. По этапу Кубка мира у белорусов три медали: бронза – у Владислава Гончарова, и два золота в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.

Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»-4

Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Довольна своим результатом, мы сделали свою силу. Все получилось хорошо, мы хотели порадовать своих болельщиков, родных и друзей, которые пришли на «Минск-Арену», чтобы посмотреть наши выступления.

Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»-7

Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Мы очень рады, что выполнили свою программу, мы действительно очень много над ней работали. Рады, что получилось все, что хотели.

Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»-10

Владислав Гончаров, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас. Результаты вы видите сами. Может, не самые лучшие, но какие есть.

# Прыжки # Анна Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Тихонко: «Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся»
21 апреля 2019 20:05

Игорь Тихонко: «Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся»

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»
21 апреля 2019 20:03

Мелитина Станюта: «Я никогда не ездила за медалями»

Беларусь не прошла в финал Кубка Федерации
21 апреля 2019 14:28

Беларусь не прошла в финал Кубка Федерации