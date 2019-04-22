Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.

Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио. По этапу Кубка мира у белорусов три медали: бронза – у Владислава Гончарова, и два золота в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.

Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Довольна своим результатом, мы сделали свою силу. Все получилось хорошо, мы хотели порадовать своих болельщиков, родных и друзей, которые пришли на «Минск-Арену», чтобы посмотреть наши выступления.

Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Мы очень рады, что выполнили свою программу, мы действительно очень много над ней работали. Рады, что получилось все, что хотели.