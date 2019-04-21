Игорь Тихонко: «Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Игорь Тихонко, директор Национальной академии тенниса, капитан мужской сборной Беларуси по теннису, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Вас уже можно представлять как капитана мужской сборной по теннису?

Игорь Тихонко, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Да, с этого года я возглавляю Кубок Дэвиса как капитан. Планируем в сентябре сыграть в Минске против сборной Португалии. «Огромное спасибо нашим девушкам, что они устроили такой праздник для всей нашей публики». Сегодня поговорим об игре с австралийками. Какое впечатление она у вас оставила? Игорь Тихонко:

Огромное спасибо нашим девушкам, что они устроили такой праздник для всей нашей публики, показали игру высочайшего класса. Судьба решилась буквально в последнем сете этого матча. Играли против сильнейшей пары в мире, одной из самых сильных пар в мире. Отдельное большое спасибо Азаренко. Ее приезд решился буквально за два дня до вылета в Австралию. У нее были проблемы личного характера. Тем не менее, она нашла возможность прилететь, сыграла потрясающие матчи, великолепные просто. Я рад за нее, что она набирает форму. Еще поговорим об Арине Соболенко. Много была разговоров о том, что она стала предсказуемой для соперниц, что кризис в ее игре. Стосур ей обыграть удалось, с Барти – проблемы. Почему?

Игорь Тихонко:

С Барти во всем мире у девушек проблемы. По-моему, с начала этого года она проиграла всего три матча. Как мы видим, у всех проблемы с Барти. Барти – открытие этого года. Чтобы ее обыграть, Соболенко и Азаренко должны были находиться в своей лучшей форме. Решение, что вторым номером вместо Саснович будет Азаренко – оно правильное? Игорь Тихонко:

Капитан собирает эту информацию от всех: от игроков, от тренеров, от врача, который там находится, от спаррингов. И потом на основании этого принимает решение. Он ответственный за то, кто будет играть. Об Александре Саснович: «Наверное, у нее произошел какой-то спад. Но у спортсменов всё время происходят спады». Что касается Александры Саснович. Можно ли сказать, что у нее ступор в карьере? Она редко выигрывает, у нее поменялся тренер. Игорь Тихонко:

Естественно, если бы все было замечательно, она бы не меняла тренеров, продолжала бы выигрывать. Наверное, у нее произошел какой-то спад. Но у спортсменов всё время происходят спады. Во всем мире есть несколько игроков, которых можно назвать – условно: Серену, Винус в свое время, Федерер, Надаль, которые шли только по восходящей, которые могли продержаться 5-6 лет наверху, первым номером и практически без спадов. «Пара – это вообще такая игра, она называется «Найди слабое звено»». Возвращаясь к игре: всё решалось в паре. Как вам этот матч?

Игорь Тихонко:

Пара – это вообще такая игра, она называется «Найди слабое звено». В паре забить очень сложно. Два игрока на корте, они делят корт и забить мяч очень сложно. Всегда есть слабое звено. Вот австралийки нашли это слабое звено: это была Соболенко у сетки. У австралиек, как ни странно, слабым звеном была Стосур. Она проиграла два матча и несмотря на то что она была в очень хорошей физической форме, во втором матче она делала огромное количество двойных, делала очень много ошибок против Вики. Было понятно, что она подсела. Подсела не физически, подсела ментально, психологически. Я думал, что наши девушки будут использовать этот момент, что они загрузят Стосур, но не у сетки, потому что у сетки она играет великолепно, а сзади. На ее подаче, на ее приеме. К сожалению, наши девушки распределили игру как 50/50. А я считаю, что им нужно было как можно меньше играть на Барти и как можно больше перевести игру на Стосур. «Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся». В последнее время Соболенко и Азаренко вас не удивляют? Они ведь зарекомендовали себя как одиночницы. Игорь Тихонко:

Азаренко вообще универсальный игрок. Она и пару, и одиночку, и микст играет одинаково хорошо. Меня это не удивляет. Вот то, что Соболенко прибавила в паре... У нее всегда не очень хорошая была игра слету. Всегда так было. Мощная игра сзади, не очень хорошая игра слету. Но то, что Турсунов проделал с ней огромную работу и она теперь в паре завоевывает титулы, это удивило, безусловно. Они были под загрузкой, а их выпустили на парную игру. То есть это оказалось правильным решением?

Игорь Тихонко:

Безусловно. Потому что тут кроме физического, имеет место фактор психологического давления на соперников. Азаренко боятся все на туре. Соболенко теперь тоже все боятся. И как бы они не играли, в одиночке или в паре, их всё равно боятся, их всё равно уважают. Потому что они непредсказуемые, они мощные, они агрессивные, они могут сделать всё, что угодно. У них характер, они могут переломить игру, могут выйти из любой ситуации. И о мужской нашей сборной. В сентябре нас ждут игры Первой Евро-Африканской зоны. Играем с португальцами. Игорь Тихонко:

Играть будет очень сложно. Это очень серьезный матч, несмотря на то что мы играем дома, на своих кортах, наши игроки привыкли к этому, но это очень тяжелый матч. «Нужно растить своих игроков и находить новые таланты». Играть придется без Максима Мирного. Это страшно?

Игорь Тихонко:

Волков бояться – в лес не ходить. Ясно, что Максим Мирный должен был когда-то закончить карьеру, он же не может играть до 55. Нужно растить своих игроков и находить новые таланты. Судя по всему, в ближайшее время в нашей мужской команде будет перестройка, омоложение? Игорь Тихонко:

Оно уже естественным образом происходит. На сегодняшний день и Егор, и Илья – это первые номера в нашей команде. Третьим мы рассматриваем Згировского, Борисюка. Дальше идут юниоры, которых всё равно нужно подтягивать, давать им возможность играть. «Теннис сегодня сосредоточен только в Минске. Немножко в Гомеле». Если мы говорим о юниорах. Ну где-то же их нужно искать. А где?