Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо в Кыргызстане

Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо, который проходит в Кыргызстане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка, выступающая в супертяжелой весовой категории, в финале встречалась с россиянкой Ольгой Артошиной. К сожалению, в решающей схватке наша спортсменка уступила – 0:2. Кроме того, в копилке отечественной сборной 8 бронзовых наград.