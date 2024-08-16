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Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо в Кыргызстане

16 августа 2024 14:46
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Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо, который проходит в Кыргызстане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо в Кыргызстане-1

Наша спортсменка, выступающая в супертяжелой весовой категории, в финале встречалась с россиянкой Ольгой Артошиной. К сожалению, в решающей схватке наша спортсменка уступила – 0:2. Кроме того, в копилке отечественной сборной 8 бронзовых наград.

# Мария Кондратьева

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