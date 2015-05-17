Марина Зеленая, чемпионка мира по тайскому боксу: Спорт становится старше – и в 45 лет приходите в секции

Говорят, что женщина должна быть сильной. Чаще всего мы подразумевает силу духа. Но героиня программы «Большой завтрак» на СТВ может быть названа сильной женщиной и в прямом, и в переносном смысле. Женщина, которая может за себя постоять, чемпионка мира по тайскому боксу – Марина Зеленая.

Расскажите, как вы пришли вообще в тайский бокс. Насколько я понимаю, это было довольно-таки поздно и все-таки несколько случайно.

Марина Зеленая:

Это было неслучайно. Наверное, все, что в нашей жизни происходит, происходит неслучайно. Наверное, вся моя жизнь привела к тому, что рано или поздно я стала вести здоровый образ жизни, употреблять максимально здоровые продукты и заниматься тайским боксом. До этого я занималась всеми видами фитнеса.

До этого – это какой возраст?

Марина Зеленая:

Лет 16. Я перебрала калланетику, какие-то боди-пампы, фитболы, аэробику, танцы, пилон. Я была везде. И когда я в первый раз пришла на тренировку по тайскому боксу и поняла, что совершенно легально можно ударить другого человека, тренер подойдет, похвалит тебя и скажет, что молодец – попала, что тут началось!

Наверное, кто-то привел? Как это произошло?

Марина Зеленая:

Я сама пришла. Потому что взрослый человек, когда понимает, что фитнес велик и могуч, есть широкая линейка видов спорта, их можно все попробовать (этому нас приучают во всех фитнес-клубах), то начинаешь потом перебирать и виды спорта. А так как коньки я с детства не любила, то, видимо, тайский бокс стал моей любимой дисциплиной.

В Беларуси самоусовершенствовались с тайском боксе очень даже неплохо, завоевали много медалей. А что для вас самое большое достижение в тайском боксе?

Марина Зеленая:

Я, наверное, очень много ломала стереотипов. В какой-то момент вместе с Леной Муратовой мы были старшими спортсменками в сборной. То есть мы ломали стереотипы и у тех, кто давал деньги на то, чтобы мы ездили на соревнования. И у наших тренеров, которые привыкли, что, наверное, должен прийти человек 12-18 лет, и они сделают что-то, воспитают. Мы пришли и сделали.

Старшие насколько?

Марина Зеленая:

Я ушла на пенсию в 35 лет. Я ушла на пенсию как спортсменка, потому что в тайском боксе можно выступать до 35 лет в любительских соревнованиях.

То есть и в 30, и в 32, и в 33 вы все еще достигали каких-то высот.

Марина Зеленая:

Да. Каждый год, когда я приходила на соревнования, мне говорили: «Ну что, это последнее?» Сейчас я бы уже хотела заняться конкретно семьей, водить мальчика и девочку или мальчика и мальчика. И далее по тексту.

А девочку и девочку?

Марина Зеленая:

Да, или девочку и девочку. Но когда я начинала тренироваться, мне постоянно говорили о том, что уже поздно, зачем пришла. Но как-то так получалось, что я пришла и никуда не уходила. Я опять же хочу сказать, что спорт становится старше. Все, кто старше, и в 45 лет приходите в секции, занимайтесь любимыми видами спорта. Хотели в теннис – давайте учитесь в теннис играть. Коньки – пожалуйста. На ролики, а вам 60 лет? Давайте. Покупайте бабушке ролики – пускай учится ездить.

Сейчас очень много инноваций, где можно, не нанеся себе вреда, почитав интернет, «загуглив», пойдя к хорошему тренеру, научиться чему-то действительно интересному в жизни. Вот мечтали всю жизнь – научитесь.

Ваша жизнь после спорта какая?

Марина Зеленая:

Она тоже очень спортивная. В ней очень много смысла появилось, потому что когда спортсмен тренируется, он очень мало думает. Он очень много думает, чтобы он был здоровый, чтобы он ходил на тренировки два раза в день.

Эгоистичный такой?

Марина Зеленая:

Нет, он не эгоистичный. Он выглядит эгоистично. Но вы поймите, что есть любительские виды спорта, есть неолимпийские виды спорта. И когда человек неолимпийского вида спорта ходит на тренировки два раза в день, шесть дней в неделю, выходит на пик своей физической активности, то это очень большой поступок, это какое-то такое событие, которое длится год, четыре, пять. У кого-то – больше. И человек постоянно живет в этом. А со стороны кажется, что он ходит и капризничает: «Вот я закашлял. Я сегодня ослаб. Я сегодня хорошо отдохнул, а вчера нет». Он просто следит за своим телом.

Особенно тяжело женам многим приходится – шестиразовое питание, определенные продукты.

Марина Зеленая:

И, опять же, возвращаясь к выше сказанному, тайский бокс белорусский очень красив, он многогранен, в нем соединены великие школы кикбоксинга и классического бокса. Наверное, что-то пришло из какой-то борьбы. То есть у нас столько всего интересного, нас так тяжело побеждать, мы постоянно первые. Об этом необходимо говорить, потому что иногда бывает так, что мы берем какую-то дисциплину, вкладываем в нее деньги, инновации, строим залы, а у нас уже есть тайский бокс, мы уже побеждаем, мы уже лучшие. У нас кузница кадров тренерских, у нас прекрасные спортсмены, очень многоплановые, очень интересные. Не просто «мужик» и пошел побеждать. Он еще так интересно победит, что его фотографировать будет приятно, эти нокауты.

Вы с такой любовью, так хорошо рассказываете об этом. Может, ваша дальнейшая жизнь как раз и будет связана с какой-то тренерской работой? Или, наоборот, какой-то организационной работой в тайском боксе.

Марина Зеленая:

Я вообще считаю, что из этого очень сложно уйти, когда в это пришел. Что-то обязательно будет: тренерская работа, организационная. Я хочу сказать, что, наверное, хотелось бы показывать тот тайский бокс, который я вижу. Не так давно я стала фотографировать. Я все-таки начну ходить на соревнования и фотографировать спортсменов. Хотелось бы развивать наш тайский бокс именно туда, где его побаиваются развивать. Давать тайский бокс людям: «Правильно стань, оттолкни человека, который пристал к тебе на остановке, –и ты победитель». А этому тоже можно научиться.

Давайте все-таки немного о женском поговорим, о личном. Марина Зеленая – зеленоглазая красавица, с зелеными косичками, с зелеными сережками. Какие женские увлечения и хобби присутствуют в вашей жизни?

Марина Зеленая:

А каких там не было? Танец живота, какой-нибудь еще, борщи. Готовлю великолепно.

А едите то, что готовите?

Марина Зеленая:

Конечно. Только так можно научиться готовить, мне кажется, если есть то, что приготовил.

А как же все белки, углеводы, жирного не есть?

Марина Зеленая:

Мне кажется, что тут уже начинаешь сам себя собирать как «Лего». Ты сходил в «Макдональдс», значит завтра – побегал.

И, опять же, возвращаясь к спортивному образу жизни, у нас есть такая почетна обязанность – все-таки ходить и тренироваться в свой клуб. Потому что я же всегда остаюсь спортсмен-инструктор. Становясь в пару с какими-то более молодыми спортсменами, я буду давать возможность этому спортсмену расти рядом с моим опытом, а я могу тряхнуть сединой, чем-нибудь еще и потренироваться. Это всегда приятно.

Вот, снова потренироваться.

Марина Зеленая:

Обязательно.

Все-таки кроме борщей, может, какие-то есть увлечения интересные, которые скрыты от обычных?

Марина Зеленая:

Да я вообще очень много чего умею. Могу шить, могу заниматься росписью окон, стен.

В вашей жизни присутствует такое увлечение или профессия, не знаю даже как – это стрижка собак.

Марина Зеленая:

Это прямо с детства. Мечта стать дрессировщиком где-то лет в 11-12 воплотилась уже в первые мои работы в парикмахерской. Кстати, людей тоже могу стричь.

При таком необычном хобби собственный питомец есть у вас? Мне рядом видится огромная собака бойцовских пород.

Марина Зеленая:

Нет, на данный момент мой питомец – это машина. В 36 лет села за руль, я вообще в восторге, я езжу по ночам, я учусь парковаться, разворачиваться в три этапа. Все, что бывает с молодым водителем, это со мной есть. И я получаю большое удовольствие от того, что я женщина за рулем.

Мне кажется, что вы ни начинаете делать, делаете это профессионально и с любовью. Так что желаю вам быстрее обзавестись мальчиком и мальчиком или девочкой и мальчиком – тут уже как сами захотите. Уверена, что в этом плане вы тоже будете профессиональная мама.

Марина Зеленая:

Да. Научиться бы ездить на машине хотелось бы.

Спасибо вам огромное за беседу.

Марина Зеленая:

Пожалуйста.