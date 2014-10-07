Максим Рыженков – о женской сборной Беларуси по баскетболу на чемпионате мира, поддержке спорта и легкой атлетике

Новости Беларуси. Баскетбол. Он был в эпицентре внимания практически всю неделю. В Турции проходил женский чемпионат мира. Наши девушки второй раз кряду играли в компании сильнейших держав и дошли до 1/8 финала, там обидно уступили китаянкам и в результате не попали в восьмерку сильнейших. Об этом ведущие программы «Неделя спорта» на СТВ поговорили с помощником Президента по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма, председателем Белорусской федерации баскетбола Максимом Рыженковым.

Максим Владимирович, как бы вы оценили в целом выступление сборной, учитывая, что ряд ключевых наших игроков (Анастасия Веремеенко, Кресс) не смогли сыграть на этом турнире по ряду объективных причин). Тем не менее сумели добраться до 1/8 финала. Ваше мнение, тем более вы были там, были очевидцем.

Максим Рыженков:

Знаете что, я вообще рассматриваю результат нашей команды как вообще позитивный результат. Ведь вспомните, что когда команда выезжала на это первенство, сколько было разговоров о том, что в отсутствии этих игроков, о которых вы сказали, с учетом того, что наша команда самая возрастная, с учетом травмированности наших игроков, нам рассчитывать даже на одну победу очень сложно. А вы посмотрите: мы не только одержали две победы, причем победы волевые, особенно с кубинками, где девушки показали свой настоящий характер. Вплотную приблизились к 1/4 финала, только в четвертом тайме проиграв китаянкам. Собственно говоря, я считаю, что результат очень хороший. Он позволяет нам отталкиваться для уже более позитивного выступления на европейском чемпионате 2015 года, который будет важен с точки завоевания лицензии на предстоящие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Мужчин интересует статистика. Я услышала такое интересное слово – экипировка. Меня интересуют более женские вопросы. Что наши спортсменки одевают, что кушают, как они спят, например? Скажите, пожалуйста, кровать баскетболистки стандартная?

Максим Рыженков:

Я хочу сказать, что на данном чемпионате проживание спортсменок (что в Анкаре, что в Стамбуле) проходило в отелях «Ренессанс». Одним из позитивных моментов, которые позволили этой сети отелей взять себе размещение национальных сборных, участвующих в турнире, было как раз-таки наличие нестандартных кроватей. Такое ощущение, что они заранее просто приготовились. Потому что, действительно, спортсменки имеют нестандартный рост. Опять же, комфортный восстановительный сон имеет большое значение. Как бы тут смешно не казалось, но этот вопрос тоже учитывался организаторами соревнований.

А одеваются они как и все женщины. Когда занимаются своей работой, спортом, тогда у них рабочая форма. Это их майки, спортивные костюмы. А когда они идут на какое-либо мероприятие отдохнуть либо торжественное мероприятие, как это было, когда мы проводили проводы нашей национальной команды, так же, как и все женщины одеваются очень красиво, очень стильно. Их рост, их спортивная форма еще больше им дает уверенности, притягательности во взорах мужчин. Так что с этим все нормально.

Получается, что в багаже у них не только спортивные майки и кроссовки, но и вечерние платья.

Максим Рыженков:

Я думаю, да.

И туфельки на каблуках вместо кроссовок.

Максим Рыженков:

И, кстати, туфельки на каблуках тоже.

И все-таки предлагаю вернутся к спорту. Давайте вспомним фантастическую концовку матча с кубинками. За 2,5 минуты до конца наши девушки проигрывали 11 очков, но при этом сумели вырвать сумасшедшую победу. Благодаря броскам Надежды Дрозд едва ли не от середины площадки и победному трехочковому броску Екатерины Снытиной. Эти моменты можно пересматривать практически вечно.

Вы голос не сорвали, когда болели?

Максим Рыженков:

Конечно, до последних секунд, даже взглядом встретился с Григасом, у которого уже в глазах чуть ли уже не проскальзывала паника, я ему говорю: «Грикас, все будет нормально». Сам даже не веря в это, но уже чувствуя, потому что было видно по хладнокровным лицам девчонок, что они настроились на победу.

Максим Владимирович, пропустим матч со сборной Австралии по многим причинам. Вернемся к матчу решающему для нас (плей-офф, матч со сборной Китая), который, кажется, мы полностью контролировали, но тем не менее вдруг каким-то способом умудрились упустить такую важную и нужную победу. Ваши чувства в тот момент? И почему, на ваш взгляд, такое произошло?

Максим Рыженков:

Ничто так не удручает, как та победа, которая ускальзывает буквально сквозь пальцы. Что хотелось сказать? Конечно, тут сыграло много факторов. Первое: очень серьезная усталость наших девочек по ходу всего турнира. Все-таки возрастная команда, многие травмированы, держать под напряжением китаянок все четыре периода достаточно тяжело. Второе: это все-таки женский баскетбол. Какая-то одна неудача, вторая неудача, и сразу даже у самых хладнокровных могут какие-то психологические мотивации немного уступать место эмоциональным порывам.

В баскетбольной федерации в последнее время было немало проблем. Максим Владимирович, вы совсем недавно возглавили эту епархию спортивную. То, что увидели, наверное, оставим этот вопрос за кадром. Посмотрим в будущее. Есть у вас план развития, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы наш баскетбол стал на один уровень с другими нашими успешными видами спорта? Я имею в виду прежде всего мужчин, наверное.

Максим Рыженков:

Мы определенные приоритеты все-таки расставляем. Поэтому, конечно же, с учетом того, что впереди у нас наиболее перспективное направление – это женский баскетбол (это участие в европейском чемпионате, это возможность игры на Олимпийских играх), естественно, основной ресурс будет направлен туда. Второе направление, которое мы в самое ближайшее время начнем развивать при помощи федерации, это будет стритбол. Очень динамичный, молодежный вид спорта, вид баскетбола, по которому уже чемпионаты Европы, мира проводятся. Вы знаете, ФИБА настоятельно рекомендует его включить в программы Олимпийских игр. Ничто сегодня не нужно больше баскетболу, как привлечение внимания, увеличение массовости занятий баскетболом. А уже идет стритбол или классический баскетбол – тут уже разницы нет.

Следующее направление, обязательно – это усиление Непрофессиональной баскетбольной лиги. Конечно, надо поднимать и уровень национального чемпионата профессионального. Конечно, это не годится, когда у нас складываются команды целых областных центров. Мне недавно пришлось заниматься проблемами «Сожа». Мы чуть было не столкнулись с тем, что область Гомельская могла быть не представлена во внутреннем чемпионате вообще ни одной командой.

Вот это основные направления на сегодня.

Максим Владимирович, теперь вопрос к вам не как к председателю Федерации баскетбола, а как к помощнику Президента по вопросам спорта. У нас есть успехи в гребле, в биатлоне, в других видах спорта. Но есть откровенно и провальные дисциплины, безмедальные. Так, может, нам не распыляться, а обратить внимание только на то, что получается?

Максим Рыженков:

Уже такая тема отработана. Те виды спорта, которые приносят медали, приносят результат, которые способствуют повышению имиджа страны на внешней арене, те будут на порядок получать по линии государства более значительное финансирование. Те, скажем, которые топчутся на месте, показывая результат, но не давая качественного рывка вперед, будут довольствоваться теми же самыми цифрами.

В продолжении темы медальных перспектив и успехов нашего спорта. Легкая атлетика, «королева спорта». Знаю, что вы вопросом легкой атлетики занимались вплотную. У меня вопрос такой. Первое: каковы перспективы минского стадиона «Динамо», который в будущем планируется стать центральной легкоатлетической ареной страны? И второй вопрос. Недавно новым председателем Федерации легкой атлетики был назначен знаменитый спортсмен Вадим Девятовский. Ваше мнение по этому поводу и чего вы ждете от этого назначения?

Максим Рыженков:

Начну со второго. Действительно, нашей легкой атлетике не хватало немножко системности в работе и не хватало, может быть, такого взгляда именно профессионального изнутри, что сегодня привнести сможет Девятовский. Человек, который с ясельного возраста с этим молотом ходит. Который постоянно в среде легкоатлетической, постоянно в курсе всех проблем. Человек ни на мгновение не находится вне вопросов спорта и вне вопросов легкой атлетики. Он проводит свой собственный турнир международный по метанию, за свои собственные средства с привлечением какого-то государственного ресурса. В Новополоцк съезжаются представители многих стран. Человек, который постоянно участвует в качестве приглашенного лица в любых спортивных мероприятиях. Не зазорно ему ни из пистолета выстрелить на полумарафоне, ни где-то поддержать каких-то молодых спортсменов своим личными примером. То есть он постоянно впереди. И вот чего ему не хватало – это того, скажем, инструмента для реализации всех своих планов и своих молодых амбиций.

Что касается стадиона. По стадиону концепция уже в целом разработана и одобрена. Действительно, это будет стадион в большей степени легкоатлетический. Когда увидели. что Президент на своем уровне это поддержал, потом принял у себя Девятовского, пообещав ему всестороннюю поддержку, принял решение о стадионе такое, естественно, многим это вдохнуло жизнь, все поняли, что легкая атлетика становится одним из приоритетных видов спорта. Туда надо идти, им можно заниматься, им нужно заниматься. Это тоже в плане самореализации тот вид спорта, который будет востребован и который будет в позитивной плане обеспечен.