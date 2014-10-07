Результаты Кубка Беларуси по картингу

Новости Беларуси. Профессиональные гонщики скажут, что картинг — это, безусловно, их стиль жизни. Денис Славинский всего один раз сел за прокатный карт и больше не вылазит из профессионального. 14-летний спортсмен в 2014 году не раз подымался на пьедестал крупных мировых и европейских стартов. На всех соревнованиях он появляется на своем любимом карте, который и чинит, кстати, тоже самостоятельно, отлично разбираясь в устройстве.

Денис Славинский, 4-хкратный чемпион Беларуси по картингу:

В карте есть защитные отбойники, которые защищают автомобиль от столкновений, сам мотор (объем 125 куб см.). Максимальную скорость я развивал 130км/час. Тормозная система идет от педали.

Важной составляющей картинга, как вида спорта является экипировка, — шлем, перчатки, костюм, ботинки, нарёберник, который защищает от излишних нагрузок, и ошейник, чтобы не сломать шею. Говорят, с 16 лет можно ездить без него, но Денис считает, что этим предметом безопасности пренебрегать нельзя. А то еще не удастся воплотить в жизнь задуманные планы.

Денис Славинский, 4-хкратный чемпион Беларуси по картингу:

В принципе, планы на следующий год — проехать весь Чемпионат Европы и весь Центральный Европейский Чемпионат. Обязательно в Беларуси гонки, выезды в Балтию, Польшу.

Буря эмоций, драйв, адреналин — вот что такое картинг. И всё это было на Кубке Беларуси. Представительность второго по значимости турнира можно оценить по 9 классам картов. На трассу выезжали, как говорится, от мала до велика. Нельзя не отметить и заметно прибавившую организационную составляющую – живой комментарий, четкое расписание и понятные плавила. В общем, белорусский картинг переживает второе рождение. И если так пойдет и дальше, то от болельщиков на трибунах и самих спортсменов отбоя явно не будет.

Что до результатов, то Денис Славинский одержал безоговорочную победу среди юниоров. В классе KZ2 не знал равных Алексей Бойченко. В командном зачете первенствовали представители «М–Racing». Ну и, конечно, победил сам картинг. Он жив, развивается и уже готовится к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».