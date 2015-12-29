Максим Рыженков: Нами сделано все для победы белорусской команды на Олимпиаде-2016

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Максим Рыженков.

Добрый вечер, Максим Владимирович.

Максим Рыженков:

Здравствуйте.

Настроение праздничное, новогоднее?

Максим Рыженков:

Как и у всех в эти праздничные дни.

Максим Владимирович, как вы оцениваете деятельность и достижения наших спортсменов?

Максим Рыженков:

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы все эти достижения оценивались по праву нашим болельщиками, населением страны. Это наиболее, наверное, объективная оценка. Со своей стороны скажу, что, по мне, мы приходим к концу года, к Рио-де-Жанейро с очень неплохими результатами. Вы сами видите, что по целому ряду спортивных направлений чувствуется определенный прогресс. Мы уже завоевали приличное количество олимпийских лицензий, причем с впечатляющими результатами. Это результаты либо олимпийских медалей, либо около. Целый пласт новый молодых спортсменов появился. Мы получили хороший результат в тех видах спорта, в которых на последних Олимпиадах даже близко не стояли. Посмотрите прогресс в боксе, посмотрите, на сколько прыжки на батуте поднялись, насколько серьезно двинулась гребля на байдарках, что уже ни у кого не вызывает сомнения, что мы на Олимпийских играх в этом виде спорта удем с очень приличным результатом. Даже открою секрет: мы на монете, которую договорились выпустить к Олимпийским играм 2016 года, попросили сделать изображение байдарки и каноэ, тем самым показав, что мы не просто рассчитываем, а практически уверены в торжестве этих двух видов спорта на Олимпиаде с точки зрения белорусской национальной команды.

Безусловно, гребцы заслужили. То, как они выступили на чемпионате мира, просто у меня вызывает восхищение.

Всего 658 медалей завоевали наши спортсмены в этом году на чемпионатах мира, Кубках мира. Из них треть – в олимпийских видах программ. Мне кажется, это очень серьезный результат. Лучшими по опросу журналистов были признаны Марина Арзамасова (лучшая спортсменка) и Василий Кириенко (лучший спортсмен). Вы согласны с таким выбором?

Максим Рыженков:

Абсолютно. Я хочу сказать, что легкая атлетика и велоспорт сделали огромный шаг вперед. Мы все помним последние скандалы 2-3-летней давности в этих видах спорта, когда фактически национальные команды по легкой атлетике и велоспорту оказались у разбитого корыта, тренерский штаб лихорадило. Более того, были какие-то даже околосудебные дела. И после этого удалось нормализовать ситуацию в командах. Две золотые медали по велоспорту. Золотые медали на европейских играх в Баку, если мы говорим про велоспорт. А легкая атлетика – дисциплина, которая последнее время не сильно традиционной была для нас. В основном мы всегда ориентировались на наших метателей. А тут вдруг две девчонки – Талай и Арзамасова – выстрелили на таком уровне в беговых дисциплинах, где, собственно говоря, мы никогда не ступали на такие пьедесталы, если не брать Нестеренко. Я скажу, что это огромнейший прогресс. Я абсолютно согласен с этим выбором. Думаю, «Спортивная панорама» также ориентировалась на весь белорусский народ, всех болельщиков.

Конечно. Там была десятка спортсменов, и я скажу, что каждое имя достойно было быть в тройке призеров.

Максим Рыженков:

Абсолютно.

Яркий был год.

Максим Рыженков:

Очень яркий. Конечно же, была бы возможность сказать много первых имен, их бы было больше. Но исходим из того, что первым может быть только один спортсмен.

Год был ярким еще и потому, что на белорусской земле прошел ряд очень интересных спортивных мероприятий. Давайте вспомним и посчитаем. Это первенство Европы по художественной гимнастике, чемпионат мира по футзалу, чемпионат Европы по шахматам.

Максим Рыженков:

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров, два финала Кубка мира по фристайлу и пятиборью. Тем более последний был вообще назван лучшим мероприятием по пятиборью за весь год среди всех мероприятий, которые во всех страна мира проводились. Это и мой любимый баскетбол, где был чемпионат Европы по баскетболу «3 на 3», где наши девчонки вообще феноменально выиграли второе место, причем в овертайме. «Гонка легенд» Домрачевой. Целый пласт мероприятий действительно уникального и серьезного уровня. Мы действительно сдали этот экзамен, показали серьезный организационный уровень, и результаты наши прекрасные были при этом.

Давайте к организации вернемся. Как все-таки прошло, как было организовано?

Максим Рыженков:

Я вам скажу, что у меня в Олимпийском комитете целая папка, которая множится день ото дня от таких благодарностей со стороны международных спортивных федераций и других международных организаций за проведенные у нас мероприятия. Всем все нравится, город Минск просто всех ошеломляет, получают все прекрасные эмоции от нашего дружелюбного народа, хорошей организации мероприятий. В целом, достойно. Видите, какая у нас инфраструктура: и гостиницы, и спортивные сооружения. И начали мы уже хорошо проводить мероприятия. Научились когда-то на небольших мероприятиях, потом – чемпионат мира по хоккею был очень серьезнейшим этапом. На тот момент – экзаменом. На сегодня – этапом подготовки всех наших служб. А сегодня, я могу так сказать, мы щелкаем как орешки такого рода мероприятия.

Радует и тот факт, что все больше внимания уделяется и детскому спорту. Совсем недавно прошел финал грандиозной акции «300 бриллиантов для Королевы».

Максим Рыженков:

Абсолютно прекрасное мероприятие. И мы очень довольны, что это мероприятие посетил глава государства. Вы знаете, прежде всего не только потому, что это важно было для организации мероприятия и так далее. Очень важно то внимание, которое сегодня президент уделяет развитию детско-юношеского спорта. И в данном случае – легкой атлетике. Это прежде всего сигнал для всей исполнительной вертикали, для всех школ, для всех функционеров о том, что этот вид спорта и это детско-юношеское направление на особом контроле у главы нашего государства, у президента Национального олимпийского комитета. И, как мне кажется, это понимание гораздо более дорого, чем даже та тема о 30 талантах для легкой атлетики и о тех, может быть, десятках ребятишек, которые из этих 300 талантов, может быть, останутся в конце спортивной карьеры. Здесь, вообще, вопрос гораздо глубже.

Совсем скоро очередной большой старт нас ждет. На «Минск-Арене», на конькобежном овале пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту. Как идет подготовка, все ли готово?

Максим Рыженков:

Во-первых, готово все, и даже больше, чем все. «Минск-Арена» чем славна? Действительно, на протяжении последнего времени именно этот комплекс, включая все три инфраструктурных составляющих, являлся всегда ядром для проведения соревнований. Поэтому коллектив там опытный, собран профессиональный. И сегодня есть все основания полагать, что среди тех чемпионатов Европы, которые уже проводились, опять скажут, что этот чемпионат был лучшим. Я в этом не сомневаюсь. Кроме того, меня очень радуют результаты наших ребят в конькобежном спорте. Понимаете, кроме Анжелы Котюга раньше больше имен не было. Если мы не будем вспоминать глубокую древность – Железовского. Сегодня целый пласт молодых ребят уже появился на небосклоне. Мы опять повторяем рекорды Беларуси, мы их бьем. Я очень рад, что четыре молодых спортсмена у нас получили лицензии, отобрались на Юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере. Это очень важно. Понимаете, очень важно, когда мы проводим какое-то событие, не только хорошо его провести, а еще и показать достойный результат. Мне кажется, что наши результаты на этом чемпионате будут получше, чем раньше. Это тоже, безусловно, будет плюс.

В сентябре в Минске прошло такое интересное событие, как «Минский POLOмарафон». Он прошел по главным улицам столицы. Но расстояние в 21 км рискнули преодолеть не все. Допустим, 5 км я и мои коллеги с удовольствием пробежали, пришли к финишу, были очень довольны. Скажите, такое мероприятие может стать регулярным, ежегодным?

Максим Рыженков:

Оно, по моему мнению, должно стать таким. Вообще, то количество участников, которое с первого раза посетили это мероприятие, те эмоции, которые были на этом мероприятии, выражены всеми без исключения, даже, может быть, теми, кого попросили прийти, говорит о том, что этому марафону быть. И то, что он будет и по количеству участников, и по масштабности более серьезный, по привлечению внимания общественности и спонсоров – более обширным, у меня даже не вызывает никаких сомнений. Я сам принимал участие, пробежал 10 км. И, честно говоря, когда себя увидел в своей возрастной категории не на последнем месте, а где-то в середине, ближе к началу, был не только удивлен, но и сам за себя порадовался. Опять же, когда ты бежал эти 10 км по главным улицам любимого города, которым я считаю Минск, когда со всех сторон болельщики стояли по ходу и не смотрели на тебя, как раньше на какое-то недоразумение, а, наоборот, приветствовали, выходили из кафе, махали руками, подбадривали. Сегодня уже люди вокруг не такие равнодушные и не воспринимают это как какое-то заморское чудо или диво. Сегодня, наоборот, у всех какое-то воодушевление по поводу того, что «я не бегу, но хотелось бы пробежать, только что-то мне мешает». Я думаю, что многие себя переборют и к следующему разу, потому что главное не выиграть. Мы же все получили по той памятной медали. Мы все засветились на фотография в фэйсбуке и так далее. Главное перебороть себя, показать, что ты еще на что-то способен и быть в центре этого праздника. Хорошего спортивного городского праздника. И я скажу, что я еще не встречал ни одного человека из тез 16 тысяч официально (или 19 – неофициально), кто пожалел, и сказал бы, что он зря сделал такой выбор. Вот таким праздникам быть, и мы все сделаем с Федерацией легкой атлетики, чтобы он был более масштабным в следующем году.

Время летит очень быстро. Кажется, еще недавно были Игры в Лондоне, уже в следующем годы – Игры в Рио-де-Жанейро. Есть какое-то чувство волнения или уверенности? Какие вас переполняют чувства накануне Игр, которые приближаются?

Максим Рыженков:

Скажу, что чувства полной уверенности, конечно, нет. Хотя есть осознание того, что мы подходим с неплохим багажом результатов и подготовки к Играм в Рио. 12 медалей на мировых первенствах в олимпийских видах программы. Это только среди тех видов спорта, по которым мировые первенства проводились. Целый ряд прекраснейший результатов на европейских первенствах, опять же, в олимпийских видах программы. Это позволяет говорить о том, что мы готовы лучше к этой Олимпиаде, чем к Лондону. У меня уверенность такая есть. Но одно дело – быть готовыми, другое дело – выступить. Есть очень много субъективных и объективных причин, которые влияют на процесс подготовки и выступление атлетов. Это и блик, попавший в глаз в художественной гимнастике. Это какая-нибудь коряга с морскими водорослями, которая попадет на руль лодки, как это было на тестовых соревнованиях у наших гребцов в Рио-де-Жанейро. Очень много таких условностей, где даже сильнейший может в силу каких-то результатов проиграть. В конце концов, может завалиться целая плеяда велогонщиков на каком-то этапе и выиграет тот, кто сзади шел. Такие примеры тоже были в истории. Поэтому говорить о какой-то уверенности я бы не стал. Но есть осознание того, что нами (Олимпийским комитетом Беларуси, Министерством спорта и туризма, местными органами власти, которые добавили свою поддержку) сделано все или делается все для победы, для подготовки достойной нашей национальной команды. В этом уверенность есть. И даже мы готовы больше этой поддержки оказать, чем в этом нуждаются спортсмены. Все поставлено на эти Игры. От них многое зависит. Я постоянно говорю нашим атлетам, чтобы не забывали, что на кону не только их слава, их медаль, их призовые. На кону также вопрос развития их вида спорта. Будут медали – значит придут туда маленькие детишки, значит родители оборвут трубки в школах спортивных для того, чтобы записать своих ребятишек в эти секции. Значит, придет туда финансирование, будут болельщики эти виды спорта воспринимать как традиционные для нас, значит и будут развиваться виды спорта. Вот это для них должно быть главным. Я вот так всегда говорю соответствующим нашим великим спортсменам.

Максим Владимирович, в канун Нового года принято мечтать и загадывать желания. А давайте представим, что главные Игры четырехлетия пройдут в Беларуси, давайте помечтаем. Что нам нужно еще достроить, какие объекты, чтобы достойно принять Олимпиаду?

Максим Рыженков:

Вы знаете, не самая главная вещь при проведении таких соревнований – наличие инфраструктуры. Например, нам было очень серьезное предложение провести II Европейские игры, для чего, по мнению Международного олимпийского комитета, Европейских олимпийских комитетов, у нас вся инфраструктура есть. Но вопрос сразу сталкивается с тем, что страна-организатор должна обеспечить всех всем необходимым: питанием, проживанием, логистика перемещений. Одновременно телевизионная картинка должна быть со всех без исключения объектов. Должно быть огромное количество волонтеров, инженеров, инструкторов, обеспечение безопасности. Церемония открытия и закрытия. И так далее. Это огромнейшие деньги. Поэтому, с точки зрения инфраструктуры, все у нас есть. Если бы только от этого зависело, уверен, что завтра бы президент принял решение – мы бы все достроили. Но есть еще и вещи, которые сегодня находятся за пределами разумных финансовых средств, которые мы можем потратить в силу наличия других социальных задач нашего государства. Поэтому здесь нам надо, конечно, с умом подходить к таким вещам. Мы пока не замахиваемся на такого рода мероприятия, но в 2019 году получили право проведения Европейского олимпийского фестиваля молодежи. Считайте, это Юношеская Олимпиада нашего европейского региона. И скажу, что с точки зрения этого приоритета развития детско-юношеского спорта, мероприятие, абсолютно ничем не уступающее Олимпийским играм, а даже, может, и больше. Потому что как раз оно и даст нам возможность заложить, может быть, основу в те команды по тем видам спорта, которые в свое время стали основой для олимпийских команд, для полномасштабных стартов. И для этих соревнований у нас все готово: и денег хватит провести, и открытие, и закрытие, и на достойном уровне так их провести, чтобы потом говорили, что это лучшие среди всех таких фестивалей во всей Европе.

Привычно об этом нам скажут.

Максим Рыженков:

Естественно.

Максим Владимирович, спасибо, что нашли время прийти к нам. Год был действительно удачным. И мне почему-то верится, что наступающий год будет как минимум не хуже.

Максим Рыженков:

Спасибо. Мне тоже так кажется.