Максим мирный в Мадриде

В столице Испании Максим Мирный взял старт в очередном турнире. К сожалению, он не смог преодолеть квалификационный рубеж. Во втором раунде трехсетовый поединок с французом Жюльеном Беннето белорус проиграл 6:3, 2:6, 2:6. Любопытно, что несколько дней назад соперники встречались под сводами спорткомплекса <Олимпийский> в Москве и провели непростую также трехсетовую встречу. Тогда сильнее оказался Мирный. Продолжит выступление белорусский теннисист только в парном разряде вместе со шведом Йонасом Бьоркманом. Призовой фонд Мадридского турнира составляет без малого три миллиона долларов США.